Campanha de Trump promete iniciar batalha legal na segunda-feira

A campanha do presidente Donald Trump não reconhece a vitória do democrata Joe Biden, projetada por redes de televisão americana, incluindo a CNN e a Fox News, disseram advogados do republicano em pronunciamento à imprensa há pouco.



Os advogados acusaram a eleição e a apuração de terem uma série de fraudes e prometem iniciar uma batalha legal contra os resultados já a partir da próxima segunda-feira (09).



"A partir de segunda-feira, nossa campanha começará a processar nosso caso na Corte para garantir que as leis eleitorais sejam totalmente mantidas e o vencedor legítimo esteja sentado", afirma comunicado distribuído pela campanha de Trump. Na entrevista coletiva, os advogados levaram até um fiscal de apuração do partido para alegar que houve fraudes.



O comunicado fala que a disputa eleitoral "está longe do fim".