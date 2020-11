Missão da OEA não 'observou diretamente nenhuma irregularidade grave' nas eleições dos EUA

A missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) para as eleições nos Estados Unidos disse nesta sexta-feira (6) que não "observou diretamente nenhuma irregularidade grave" e pediu aos candidatos que evitem "especulações nocivas".

Em seu relatório preliminar, a missão constatou que, nos dias seguintes à votação, um candidato - a quem não fez referência - fez declarações sobre a credibilidade do processo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou na mesma noite do fim das eleições uma "fraude". Na quinta-feira, ele alertou: "Se os votos ilegais forem contados, eles podem tentar roubar a eleição de nós".

A campanha do magnata republicano iniciou vários processos legais para impugnar os resultados nos estados da Geórgia, Nevada, Pensilvânia e Michigan.

A missão indicou que é "crítico" que "os candidatos ajam com responsabilidade, apresentando e defendendo demandas legítimas nos tribunais e não especulações infundadas na mídia".

A esse respeito, ele indicou que os observadores situados em Michigan e na Geórgia "não testemunharam nenhuma das irregularidades mencionadas".

Na quinta-feira, a missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) criticou o presidente Donald Trump, observando que suas "acusações infundadas" sobre deficiências sistemáticas nas eleições "prejudicam a confiança" nas instituições.

A OEA desdobrou uma pequena missão chefiada por seu secretário-geral, o uruguaio Luis Almagro, composta por 28 especialistas de 13 países.

Almagro foi fotografado na terça-feira com um colete bege com o logotipo da OEA e um distintivo no pescoço, inspecionando uma seção eleitoral em Maryland.