Primeiro-ministro da Etiópia anuncia bombardeio aéreo da região rebelde do Tigré

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, fez um alerta nesta sexta-feira (6): "haverá bombardeios aéreos" na região dissidente do Tigré, no norte do país. Ele urgiu a população civil a evitar reuniões para não se tornarem "danos colaterais" em meio ao conflito.

O exército tem alvos "claros e limitados" na província, disse Ahmed, em um discurso transmitido pela televisão em falado em tigrínia, o idioma local de Tigré.

Os combates continuam entre os rebeldes da região e as forças armadas. Uma fonte ocidental garantiu à AFP que há relatos confiáveis de um ataque aéreo perto da capital regional, Mekele, contra alvos militares.

Ahmed anunciou na quarta-feira uma operação militar contra esta província, quando acusou autoridades de terem atacado uma base do exército.

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2019, Ahmed tenta restaurar a autoridade do governo federal sobre esta região comandada pela Frente de Liberação do Povo de Tigré (TPLF), que o desafia há meses.

A TPLF afirmou que esses ataques foram inventados pelo governo para justificar a intervenção do exército.