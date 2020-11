Macacos de zoológico preferem ruído do tráfego ao da natureza

Macacos de um zoológico finlandês demonstraram uma preferência "significativa" pelos sons do tráfego em vez dos ruídos da selva, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira(6).

Como parte de um experimento para ver como a tecnologia poderia melhorar o bem-estar dos animais em cativeiro, os pesquisadores instalaram um túnel equipado com sensores no recinto dos macacos no zoológico Korkeasaari de Helsinki, dando aos primatas a oportunidade de escolher escutar os sons da chuva, do tráfego, sons calmos ou músicas.

"Pensamos que desfrutariam dos sons mais calmos, como uma música zen, mas a realidade foi que ativaram os sons do tráfego", comentou lIlyena Hirskyj Douglas, pesquisadora da Universidade Aalto da Finlândia à AFP.

A trilha sonora dos veículos em movimento resultou na opção mais popular entre os animais que, às vezes, dormiam ou se despojavam a si mesmo ou uns com os outros, dentro do túnel sob esse som - algo que não fizeram escutando nenhum outro ruído -, afirmou Hirskyj Douglas.

A coordenadora da pesquisa do zoológico, Kirsi Pynnonen, afirmou que acredita que alguns dos sons das ruas são similares a certos ruídos naturais de comunicação entre os macacos.

"Na natureza, esses macacos usam assobios agudos e barulhos para se manterem conectados", disse ainda, que os ruídos dos animais podem ser escutados dentro dos ruídos do tráfego.

Segundos os cientistas, esta foi a primeira tentativa de dar as criaturas o controle total sobre o que querem escutar.