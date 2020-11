Cuba e Irã reforçam aliança

Cuba e Irã fortalecerão sua aliança nesta sexta-feira (6) em Havana com um encontro de seus chanceleres, antes da definição de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.

"O diálogo oficial entre os ministros das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, e o do Irã, Mahammad Javad Zarif, marcará (...) a solidariedade mútua entre as duas nações, em face da intensificação das sanções da atual administração dos Estados Unidos a países que não respondem à sua vontade", anunciou o jornal oficial Granma.

O governo de Donald Trump se retirou do acordo nuclear com o Irã e decretou mais de 130 medidas restritivas para reforçar o bloqueio que seu país mantém sobre Cuba desde 1962.

"Cuba apoiará o uso pacífico da energia e da tecnologia nuclear para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e condenará a decisão do governo dos Estados Unidos de se retirar unilateralmente do Plano de Ação Conjunto Global, ou Acordo Nuclear com o Irã", informou o Granma.

A decisão de Washington "viola as normas de coexistência entre os Estados e pode ter graves consequências para a estabilidade e segurança no Oriente Médio", acrescentou.

O jornal oficial ressaltou que o ministro das Relações Exteriores iraniano "discutirá possíveis laços comerciais e de cooperação" com o vice-primeiro-ministro Ricardo Cabrisas.

Antes da chegada de Zafir a Cuba na noite de quinta-feira, procedente de Caracas, a embaixada dos Estados Unidos em Havana reagiu com um tuíte do subsecretário de Estado Michael Kozak.

"Zarif do Irã e o regime de Castro têm muito em comum: abusos dos direitos humanos, autoritarismo, roubo de riquezas da Venezuela e disseminação de sua influência maligna pelo mundo. Suas relações refletem sua falta de legitimidade", disse.

Segundo o Granma, depois de encerrada a visita a Cuba, o chanceler iraniano "participará da posse do presidente eleito boliviano, Luis Arce, no próximo domingo".