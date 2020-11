AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra - (até 2 de Dezembro)

HOLANDA - Museus, cinemas e clubes de sexo fecham à medida que o bloqueio aumenta - (até 18)

(*) ITÁLIA - Toque de recolher noturno entra em vigor - (até 3 de Dezembro)

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 1 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

(+) LISBOA (Portugal) - Reunião de gabinete de emergência sobre as restrições da Covid-19 - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Eleições parlamentares, segundo turno - (até 8)

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Quinto aniversário do primeiro encontro entre líderes da China e Taiwan desde a independência em 1949 -

TÓQUIO (Japão) - Tokyo International Film Festival 2020 - (até 9 de Novembro)

SRIHARIKOTA (Índia) - A Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO) lançará o primeiro satélite deste ano em meio à pandemia de covid-19. -

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Ásia-Pacífico

MIANMAR - Eleições parlamentares -

(*) MELBOURNE (Austrália) - Julgamento de grupos de mídia por acusações de desacato sobre relatórios Pell (data sujeita a alteração) - 21H30

COREIA DO NORTE - 70º aniversário da primeira batalha de caça a jato -

TÓQUIO (Japão) - Cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro do príncipe Akishino -

BANGCOC (Tailândia) - Manifestantes pró-democracia esperam realizar passeata e apresentar uma carta endereçada ao rei -

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2020

América

LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales retorna à Bolívia -

LIMA (Peru) - Congresso realiza votação de impeachment contra o presidente Vizcarra - 13H00

MONTREAL (Canadá) - Resultados do segundo trimestre da Air Canada - 10H00

(+) La Quiaca (Argentina) - Presidente argentino se encontra com Evo Morales antes de o líder boliviano partir para a Bolívia - 12H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Membros da OMC se reúnem para designar novo líder -

GENEBRA (Suíça) - Assembleia Mundial da Saúde - (até 14)

(+) HAIA (Holanda) - Ex-porta-voz rebelde do Kosovo faz sua primeira aparição no tribunal de crimes de guerra de Haia - 08H00

GENEBRA (Suíça) - EUA enfrentam revisão periódica perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU - 11H30

(+) PORTUGAL - Estado de emergência entra em vigor -

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES (França) - 50º aniversário da morte de Charles de Gaulle -

Oriente Médio e África do Norte

TUNES (Tunísia) - As negociações lideradas pela ONU sobre a Líbia são retomadas após acordo de cessar-fogo - (até 15)

TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte sobre Affordable Care Act -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Microsoft lança Xbox Series X -

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple revela novos produtos -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 1º Prognostico Safra Brasil (año 2021) - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: octubre - 09H00

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - 15H00 (até 18 de Dezembro)

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Começa o julgamento da célula por trás dos ataques em Barcelona de 2017 -

MOSCOU (Rússia) - Putin preside a cúpula online da Organização de Cooperação de Xangai -

(+) Lugansk region (Ucrânia) - Dois postos de controle abertos no leste da Ucrânia devastado pela guerra -

(+) SÓFIA (Bulgária) - Prazo para a Bulgária e a Macedônia do Norte resolverem disputas históricas -

PARIS (França) - Ex-enviado do Papa é julgado por agressão sexual na França -

(*) MAINZ (Alemanha) - BioNTech dá atualização sobre a vacina Covid-19 que está sendo desenvolvida com a Pfizer como parte da divulgação de ganhos do terceiro trimestre - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

JORDÂNIA - Eleições parlamentares -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo realiza sessão - 04H00 (até 11)

QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Leilão de diamante rosa descoberto na Sibéria -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 05H30

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial da Pneumonia -

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Sony lança PlayStation 5 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Resultados Tencent - 10H00

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

(+) PARIS (França) - Quinto aniversário dos ataques jihadistas de Paris noBataclan e Stade de France, que mataram 130 pessoas -