França homenageia neste sábado vítimas do atentado em Nice

A França prestará neste sábado (6) uma homenagem nacional às três vítimas do atentado de Nice, em uma cerimônia a ser realizada na presença do primeiro-ministro Jean Castex e dos familiares das vítimas.

Três pessoas, incluindo uma brasileira de 44 anos, foram mortas neste atentado a faca cometido na semana passada na Basílica de Notre=Dame, na cidade de Nice (sudeste).

A cerimônia será no topo da Colina do Castelo, uma antiga cidadela construída no topo de uma colina que se ergue sobre a baía de Nice. É lá que o primeiro-ministro francês fará seu discurso.

Jean Castex também vai condecorar os oficiais da Polícia Municipal de Nice, que foram os primeiros a chegar à Basílica de Notre-Dame.

O primeiro-ministro estará acompanhado do ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, do ministro da Educação Superior, Frédérique Vidal, e pela ministra delegada responsável pela Cidadania, Marlène Schiappa.

O autor do ataque de 29 de outubro, um tunisiano de 21 anos, continua hospitalizado, após ser baleado várias vezes pela polícia.

Na quinta-feira, o prognóstico vital de Brahim Aouissaoui, que testou positivo para o coronavírus, permanecia comprometido, disse uma fonte próxima à investigação à AFP.

Além da brasileira Simone Barreto Silva, mãe de três filhos, as outras vítimas do atentado são uma mulher de 60 anos e o sacristão da basílica.