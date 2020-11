Objetos de Star Wars avaliado em US$ 500 mil são encontrados no lixo

Um casal britânico tirou a sorte grande, depois que um vizinho lhes deixou em uma garagem uma pilha de sacos de lixo contendo um verdadeiro tesouro em brinquedos de Star Wars, avaliado em 400.000 libras (mais de meio milhão de dólares).

O casal, que mora em Stourbridge, no centro da Inglaterra, não sabia muito bem o que fazer com tantos bonecos e espaçonaves que seu vizinho colecionou ao longo dos anos, conta o jornal "The Times" desta sexta-feira (6).

Foi seu filho que teve a ideia de ligar para uma casa de leilões para estimar o valor de todo material, que inclui peças ainda na embalagem original.

"Algumas estavam um pouco úmidas, devido à maneira como foram armazenadas, mas se trata da coleção mais bonita de objetos de Star Wars que já vi", disse o especialista da Aston's Auctionneers, Chris Aston, ao jornal britânico.

"Recebemos manifestações de interesse de todo mundo e estávamos confiantes de que a venda seria um sucesso", acrescentou.

Entre os itens à venda estava um comandante da Star Destroyer, uma das naves da frota do Império Galáctico - um dos dois únicos exemplares conhecidos em sua embalagem original. A peça foi vendido por 32.500 libras (mais de US$ 42.000).

Uma estatueta de Jawa, os pequenos seres encapuzados com olhos brilhantes, em sua embalagem original - um dos dez exemplares conhecidos - encontrou um comprador por 27.280 libras (mais de US$ 35.000).

Já o grupo de oito estatuetas inspiradas no filme "O retorno de Jedi", que custou ao colecionador menos de US$ 2 no início dos anos 1980, foram vendidas por 1.400 libras.

Objetos como o capacete de Storm Trooper, as fantasias do Império, o olho do pequeno robô R2D2, que participou de todos os nove filmes de uma das sagas cinematográficas mais famosas do mundo, atraem colecionadores dispostos a pagar o que for para adquirir um pedaço deste universo.

Uma estatueta de Luke Skywalker, que em 1978 era vendida como um brinquedo para crianças, foi vendida por US$ 25.000, em um leilão organizado por Sotheby's e eBay em 2015.

Segundo a Aston, o casal ficou "encantado" com sua sorte: "Não sei se tinham uma ideia na cabeça, mas devem ter a mesma sensação de como se tivessem ganhado na loteria".