Bolsa de Tóquio fecha em seu nível mais alto desde 1991

A Bolsa de Tóquio fechou em seu nível mais alto desde 1991, nesta sexta-feira (6), apesar da incerteza que ainda cerca o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos.

O índice Nikkei 225 subiu 0,91%, a 24.325,23 pontos, enquanto o outro índice carro-chefe da Bolsa de Valores de Tóquio, o Topix, avançou 0,52%, a 1.658,49.

O Nikkei acumulou 5,9% na semana.

Os índices japoneses começaram no vermelho, com realizações de lucro, após os ganhos recentes e em reação à valorização do iene em relação ao dólar.

"Mas os investidores depois voltaram a comprar ativos, impulsionados pelo fato de que as incertezas são menores na eleição presidencial dos EUA", disse a Okasan Online Securities em um comentário.

Como as outras bolsas de valores do mundo, Tóquio vê a provável vitória do democrata Joe Biden sob uma luz positiva, combinada com um equilíbrio de forças entre democratas e republicanos no Congresso.

Com esse quadro, "será difícil" para o novo governo de Washington implementar um aumento de impostos, ou um endurecimento das regulamentações, segundo Nobuhiko Kuramochi, analista da Mizuho Securities, citado pela agência Bloomberg.