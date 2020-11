Empresário Surangel Whipps será novo presidente de Palau, no Pacífico

O empresário Surangel Whipps está prestes a se tornar o novo presidente de Palau, nesta sexta-feira (6), depois que seu único rival reconheceu sua derrota eleitoral neste pequeno arquipélago do Pacífico.

O candidato Ray Oilouch disse que os resultados obtidos nas eleições, realizadas na terça-feira (3), não lhe permitem vencer Whipps, o cunhado do presidente em final de mandato Tommy Remengesau.

Hoje, Whipps tinha 1.202 votos de vantagem sobre seu adversário neste país de 20.000 habitantes.

"A eleição acabou, e o povo falou", declarou Oilouch, parabenizando o "novo presidente e todos aqueles que foram eleitos para liderar nosso próximo governo".

O presidente Remenges deixa o poder ao final de dois mandatos de quatro anos, nos quais manteve relações estreitas com Taiwan e com os Estados Unidos, enquanto a China busca aumentar sua influência na região.

A política externa deve permanecer uma prioridade para Whipps. Durante a campanha eleitoral, ele pediu a Taiwan que desse mais ajuda a Palau, um dos 15 países do mundo que mantêm relações diplomáticas com Taipei.

As fronteiras desse arquipélago, localizado a cerca de 1.500 km a leste das Filipinas, foram fechadas desde março para proteção contra a pandemia do coronavírus. Este é um dos poucos países do mundo que não registraram nenhum caso de covid-19.

Como Palau, muitos países do Pacífico se isolaram apesar do custo econômico com a perda do turismo, por medo de que suas frágeis infraestruturas de saúde não sejam capazes de suportar a pandemia.

Como resultado, acredita-se que as remotas ilhas e territórios de Kiribati, Micronésia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu continuem livres do vírus.

As Ilhas Salomão e Marshall registraram seus primeiros casos em outubro.