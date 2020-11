Biden: 'Eu e a senadora Kamala Harris seremos vencedores'

Candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden voltou a mostrar confiança em uma vitória sobre o rival, o republicano Donald Trump, durante a prolongada apuração eleitoral no país. "Não temos dúvida de que, quando a apuração acabar, eu e a senadora Kamala Harris seremos vencedores", afirmou, citando sua companheira de chapa.



Biden fez declaração bastante breve nesta quinta-feira, 5. No início de sua fala, afirmou que é preciso relembrar a gravidade da pandemia da covid-19 nos Estados Unidos neste momento e lamentou as mortes pela doença.



Sobre a apuração, ele pediu calma a seus partidários e reafirmou a confiança em uma vitória.