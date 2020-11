Campanha de Trump: presidente ainda superará Biden e venceremos no Arizona

Integrantes da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à reeleição fizeram entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 5, em Phoenix. Durante o evento, os partidários do presidente insistiram que ele vencerá a disputa e garantiram que pretendem se posicionar contra o que consideram o "roubo" do processo eleitoral.



Vice-chefe da campanha de Trump, David Bossie estava presente na coletiva e afirmou que algumas emissoras americanas erraram ao decretar vitória de Joe Biden no Arizona, confiando em uma virada do republicano nesse Estado.