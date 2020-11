Biden soma 253/264 votos eleitorais e Trump 214, de acordo com a mídia dos EUA

O candidato presidencial democrata, Joe Biden, liderava a disputa pela Casa Branca nesta quinta-feira(05), mas vários estados importantes ainda não divulgaram seus resultados finais, enquanto o presidente republicano, Donald Trump, protestava contra a contagem dos votos em algumas regiões.

Às 17h GMT desta quinta-feira (14h BSB), os resultados finais ainda eram desconhecidos em cinco estados, o que significava que Trump e Biden ainda tinham chance de vencer.

A mídia americana anunciou vitórias do presidente em 23 estados, incluindo alguns importantes como Flórida e Texas, além de Indiana, Kentucky, Missouri e Ohio, todos já conquistados em 2016.

Biden prevaleceu em 22 estados, incluindo Nova York, Califórnia e a capital, Washington.

O ex-vice-presidente conseguiu vencer em três estados onde Trump havia vencido nas eleições anteriores: Michigan, Wisconsin e, segundo alguns meios de comunicação, Arizona.

No caso do Arizona, a Fox News e a Associated Press já atribuíam a vitória ao democrata, contabilizando 264 delegados.

O Politico e o The Wall Street Journal também divulgaram o mesmo número, mas outros, como o New York Times, estavam mais cautelosos.

Abaixo estão os estados já conquistados por Trump e Biden. Entre parênteses está o número de "grandes eleitores" (ou delegados) por estado. Para chegar à Casa Branca, são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral.

TRUMP (214)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Flórida (29)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Luisiana (8)

Maine (1***)

Mississipi (6)

Missouri (10)

Montana (3)

Nebraska (4**)

Ohio (18)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (38)

Utah (6)

Virgínia Ocidental (5)

Wyoming (3)

BIDEN (253/264)

Arizona (11*)

Califórnia (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Havaí (4)

Illinois (20)

Maine (3***)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Michigan (16)

Minnesota (10)

Nebraska (1**)

New Hampshire (4)

Nova Jersey (14)

Nova York (29)

Novo México (5)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virgínia (13)

Washington DC (3)

Estado de Washington (12)

Wisconsin (10)

* Veículos como a Associated Press e Fox News consideram o Arizona uma conquista de Biden, mas outros, como CNN e NBC News, dizem que a margem é estreita demais para garantir uma vitória democrata.

** Nebraska divide seus cinco votos eleitorais da seguinte forma: Dois eleitores são designados com base na distribuição de votos no estado, e os outros três são designados por votos por distrito congressional. Biden conseguiu uma votação no segundo distrito eleitoral.

*** Maine tem um método semelhante ao Nebraska. Três de seus quatro principais eleitores foram para Biden, e o quarto para Trump, de acordo com a mídia americana.