Eta deixa ao menos oito mortos por deslizamentos e inundações na América Central

As chuvas torrenciais da tempestade tropical Eta, que perdeu força nas montanhas do leste de Honduras, deixaram ao menos oito mortos e milhares de afetados por enchentes e deslizamentos de terra na América Central, informaram órgãos que prestam socorro nesta quinta-feira (5).

Conforme o ciclone avançava pelo território de Honduras, quatro mortes foram relatadas em deslizamentos de terra na Guatemala, incluindo a de dois menores de idade. Os falecimentos se somam aos de duas meninas que morreram em deslizamentos de terra em Honduras e a dois mineiros que morreram no Caribe Norte, na Nicarágua, por causa do impacto do Eta.

O presidente hondurenho, Juan Orlando Hernández, ordenou às Forças Armadas que deslocassem helicópteros e barcos para expulsar pessoas de áreas isoladas, bem como abrir estradas obstruídas por deslizamentos.

E órgãos de socorro no norte de Honduras relataram que muitas pessoas - dos telhados de suas casas - pediam desesperadamente por resgate.

Os poderosos rios Ulúa e Chamelecón transbordaram, inundando comunidades do norte como La Lima, El Progreso e os arredores de San Pedro Sula, a segunda maior cidade do país e de onde os socorristas tiraram a população afetada por meio de barcos.

Segundo um fotógrafo da AFP, dezenas de pessoas foram resgatadas dessa forma em Ciudad Planeta, perto do aeroporto de San Pedro Sula.

A Comissão de Contingência Permanente (Copeco) detalhou em comunicado que as chuvas associadas ao Eta afetaram 338.563 pessoas em Honduras, além das 2.764 evacuadas e 2.675 abrigadas.

O Eta atingiu a Nicarágua na última terça-feira como um furacão de categoria 4 na escala de 5 de Saffir Simpson, causando chuvas e transbordamentos de rios na Guatemala, El Salvador, Costa Rica e no Panamá.

- Alojados na Guatemala -

Na Guatemala, além dos quatro mortos em deslizamentos de terra e os dois desaparecidos, centenas de pessoas foram afetadas pelas inundações no país.

"A casa toda se encheu de água. Perdi todas as minhas coisas, minhas galinhas e um porquinho, que foi arrastado pelo rio. Estou muito triste", contou à AFP Eliseo Gonzáles, um motorista aposentado, que se encontra abrigado em um estádio do município caribenho de Morales (nordeste).

O local foi transformado em abrigo para cem moradores das comunidades Creek Zarco e Sioux, inundadas pelo transbordamento de um rio.

No abrigo, a maioria das pessoas usa máscara por causa da pandemia da covid-19 e, entre cobertores, colchões e papelão, se acomodam para passar a noite antes de um chuva incessante.

As crianças guatemaltecas morreram na aldeia Los Trigales, em Quiché (norte), depois que um deslizamento de terra soterrou sua precária casa, relatou o porta-voz do Escritório de Coordenação de Redução de Desastres (Conred) da Guatemala, David de León.

Outra vítima morreu na cidade de Chinautla, adjacente à capital guatemalteca ao norte, e uma quarta, na aldeia Pajales, também em Cunén, onde há dois desaparecidos, completou De León.

Magaly Hernández, uma dona de casa de 41 anos, comentou que mal conseguiu sair de casa - em meio a um forte fluxo de água - junto aos seus dois filhos adolescentes e seu animal de estimação "Franky", um papagaio que eles mantêm em um cobertor.

Organizações que prestam socorro informaram que 30 famílias foram evacuadas pelo exército guatemalteco na aldeia de Creek Zarco de Morales, Izabal, devido ao transbordamento do rio Motagua e foram abrigadas em uma escola.

- Risco persistente -

A Defesa Civil do Exército da Nicarágua informou que sete unidades militares foram devastadas pelo Eta no norte do Caribe, incluindo as localizadas em Los Cayos Miskitos.

O Eta também causou graves danos às casas e à infraestrutura de Bilwi, prinicipalmente nos bairros e comunidades costeiras.

As comunidades mais afetadas são Wawa e Karata, ao sul de Bilwi, onde vivem 4.000 pessoas.

Todas as casas dessas comunidades "desapareceram". Teme-se que os indígenas miskitos da região - que vivem da pesca e da agricultura - tenham desaparecido, segundo o governo regional.

Na Costa Rica, mil pessoas foram abrigadas por causa das enchentes nesta quinta-feira, anunciou o presidente Carlos Alavarado após reunião com a Comissão Nacional de Emergência (CNE).

As cheias nos rios deixaram algumas comunidades isoladas no cantão de Nicoya, no noroeste do país, e as autoridades estão esperando que as águas baixem para conseguir enviar ajuda, segundo a CNE.

Como efeito indireto do Eta, a Costa Rica registrou chuvas constantes durante toda a noite de quarta-feira e manhã de quinta-feira.

O Eta continua provocando chuvas em toda América Central, onde deixa seus rastros nos vários deslizamentos de terra, devido à saturação do solo.

Fortes ventos derrubaram 18 árvores em diferentes partes do país, principalmente no norte e no leste.

Na tarde desta quinta-feira, a Copeco de Honduras detalhou que o Eta avançava a uma velocidade de 13 km/h no departamento de Francisco Morazán, próximo a Tegucigalpa, com ventos máximos de 45 km/h, em direção ao Golfo de Honduras.

"Esperamos que nas próximas horas continue a perder força", previu a agência em um comunicado.