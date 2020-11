OSCE pede anulação da eleição presidencial em Belarus e denuncia torturas

Um relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) condenou nesta quinta-feira os abusos dos direitos fundamentais e a tortura em Belarus e pediu que as eleições de agosto que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko sejam anuladas.

As eleições devem ser anuladas "devido a irregularidades em todas as etapas do processo", explica o relatório da OSCE, que reúne 57 países da região.

Também destaca que "tortura sistemática" e "graves violações dos direitos humanos" ocorreram durante a repressão policial.

O relatório apela Belarus "a organizar eleições presidenciais novas e genuínas com base em padrões internacionais".

O relatório foi elaborado a pedido de 17 países, entre os quais França, Reino Unido e Estados Unidos, com base em 700 provas apresentadas.

O funcionário encarregado do relatório não pôde, no entanto, viajar para Belarus porque o governo de Minsk não quis cooperar na investigação.

O relatório indica que a votação "não foi transparente, livre ou justa".