Comunicado do Business Wire :Taulia

A Taulia, fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro, lançou um banco de dados internacional de termos de pagamento. O banco de dados proporciona uma lista detalhada das leis e códigos que regem as condições de pagamento em mais de 60 países ao redor do mundo.

O banco de dados foi criado para aumentar as capacidades analíticas da Taulia com o objetivo de ajudar ainda mais as empresas a navegar na vasta e complicada legislação relativa aos termos de pagamento. A Taulia pesquisou os textos jurídicos e artigos de notícias de mais de 180 países e se comunicou com departamentos governamentais de comércio e indústria para criar um recurso abrangente e fácil de usar. Para localizar as informações sobre regulamentos regionais, basta pesquisar por país e revisar as leis, códigos e notas relevantes relativos às condições de pagamento.

"Vemos que muitos países entendem a importância de fornecer pagamentos pontuais aos fornecedores, especialmente no que se refere a pequenas empresas. O banco de dados internacional de termos de pagamento é um recurso valioso para as empresas que pesquisam essas leis e códigos de conduta no mundo todo. Pretendemos repetir e expandir a pesquisa anualmente para garantir que as empresas possam se manter atualizadas à medida que essas regulamentações evoluem", disse Bob Glotfelty, vice-presidente de Crescimento da Taulia.

Para acessar o banco de dados, visite: www.taulia.com/payment-terms

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco (Estados Unidos). Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado à sua cadeia de suprimentos. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, entre elas Airbus, AstraZeneca e Vodafone. Para mais informações, acesse www.taulia.com

