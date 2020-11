Biden diz que vai reincorporar EUA ao Acordo de Paris no 1º dia na presidência

O candidato democrata, Joe Biden, afirmou que vai reincorporar os Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o clima no primeiro dia do seu eventual governo. "Hoje, a administração Trump deixou oficialmente o Acordo Climático de Paris. E em exatamente 77 dias, um governo Biden voltará a incorporá-lo", escreveu Biden, em sua conta oficial do Twitter, na noite de quarta-feira, horário local, referindo-se a 20 de janeiro de 2021, data do início do mandato do futuro presidente.



Logo após, também no Twitter, Biden anunciou um fundo para arrecadação de recursos para "garantir" a contagem total dos votos. "Donald Trump não decide o resultado desta eleição, nem eu. O povo americano decide. É por isso que apresentamos o Fundo Biden Fight - para garantir que todos os votos sejam contados", disse Biden. A contagem de votos da eleição presidencial ainda está em andamento.