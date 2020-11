Comunicado do Business Wire :Esri

Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje uma nova ferramenta gratuita e aberta que está sendo disponibilizada para países que buscam melhorar suas águas costeiras. A ferramenta usa análise em tempo real que permite que países monitorem a qualidade de águas costeiras e usem essa informação para orientar as políticas e reduzir a poluição de fontes terrestres.

Uma equipe de Esri, do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da GEO Blue Planet formaram uma parceria para desenvolverem esta nova abordagem estatística usando dados de satélite e tecnologia geospacial em suporte ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas para prevenir e reduzir de forma significativa a poluição marinha de todos os tipos até 2025. A equipe recebeu o prêmio ODS 2020 do Grupo de Observações da Terra (Group on Earth Observations, GEO) para a categoria especial, Colaboração, em reconhecimento da nova ferramenta que construiram.

"Acreditamos que a ciência aberta é uma boa ciência, e uma maneira de reafirmar a ciência como um bem público global", disse Dawn Wright, cientista-chefe da Esri. "Esta colaboração demonstra essa filosofia ao compartilhar a metodologia desenvolvida em conjunto e o dado resultante de uma forma acessível".

Muitos países dependem da saúde de seus ecossistemas costeiros para impulsionar suas economias (turismo, pesca, recursos naturais) e oferecer fontes alimentícias sustentáveis às suas populações. O uso de fertilizantes e outros produtos químicos que escorrem da terra e acabam nas costas do oceano provocam a proliferação de algas marinhas que podem alterar os ecossistemas e a saúde humana. Ao medir concentrações acima do normal de algas marinhas, esta nova análise oferece um ponto de partida para alcançar o alvo do ODS de limitar a poluição marinha.

Este projeto capacita países, especialmente nações em desenvolvimento, com a informação que eles precisam para entender os potenciais impactos sobre a qualidade de águas costeiras, abordar esses impactos, e ter dados atualizados rotineiramente para entender e reportar seu progresso às Nações Unidas como parte da iniciativa ODS. Enquanto governos e organizações em todo o mundo já são capazes de conduzir essas análises, este projeto transforma dados globais não processados em informações acionáveis para facilitar a tomada de decisões mais bem informadas.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), adotados pelas Nações Unidas, requerem relatos objetivos e oportunos, e métricas são tipicamente gerados automaticamente por cada país. Entretanto, muitas nações não têm a capacidade ou aptidão para conduzir análises ambientais contínuas. Esta colaboração oferece análise automatizada para todos os países costeiros no mundo.

O programa de prêmios ODS da GEO, que honrou esta colaboração, reconhece excelência em práticas de desenvolvimento sustentável, análise e relatos através do uso de observações da Terra. Os prêmios reconhecem a produtividade, ingenuidade, proficiência, inovação e comunicações exemplares de resultados e experiências no uso das observações da Terra para os ODSs.

Esta metodologia da parceria, agora incluída no Manual Global para Estatísticas Oceânicas das Nações Unidas, pode também ser aplicada em outros ambientes onde for necessário e modificado para trabalhar em muitas escalas geográficas. Para ver os resultados da análise inicial e produtos de informação, visite o site central em chlorophyll-esrioceans.hub.arcgis.com.

