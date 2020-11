Biden tem vantagem e Trump apela para Justiça

Com todo o mundo na expectativa pelo resultado das eleições nos Estados Unidos, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, se aproximava ainda mais da presidência na noite de ontem ao vencer o republicano Donald Trump em três importantes estados-chave. Enquanto isso, o presidente voltou a fazer acusações de fraude e anunciou a entrada na Justiça com pedido de recontagem de votos em dois estados e paralisação da apuração em outros dois, antecipando uma batalha legal para definir o vencedor do pleito norte-americano. Por volta das 22h GMT (19h de Brasília), Biden somava 264 votos eleitorais, a seis dos 270 necessários para ser eleito presidente, contra 214 para Trump. Até a 1h de hoje, esse cenário se mantinha.





No dia seguinte às eleições, a campanha pela reeleição do atual ocupante da Casa Branca anunciou a impugnação da apuração de votos nos estados de Wisconsin e Michigan, onde a imprensa americana projetou a vitória do candidato democrata, e na Pensilvânia, onde o ex-vice-presidente de Barack Obama tinha uma pequena vantagem parcial. O atual presidente pediu, ainda, a interrupção da apuração de votos na Geórgia. Na Carolina do Sul, estado 'vizinho' à Geórgia, Trump venceu e não questionou a contagem de votos.





A equipe de Trump denunciou, sem apresentar evidências, que houve irregularidades em “vários” condados no Wisconsin e que em Michigan seus delegados não tiveram acesso à contagem em “muitos” locais. Na Pensilvânia, disse que pediria à justiça a suspensão da contagem “à espera de maior transparência”. “Iremos entrar com uma ação para interromper temporariamente a apuração, até que haja uma transparência significativa e que os republicanos possam se assegurar de que toda a contagem será feita segundo a lei”, informou o subdiretor da campanha, Justin Clark.





Com Trump, de 74 anos, e Biden, de 77, cabeça a cabeça na disputa, na noite de ontem ainda não havia sido anunciado um vencedor em cinco estados: Alaska (3 votos no Colégio Eleitoral), Geórgia (16), Carolina do Norte (15), Nevada (6) e Pensilvânia (20).





Sem se declarar vitorioso, Biden disse na tarde de ontem que confiava em que seria vencedor da disputa quando terminasse a apuração, assegurando que venceria Trump nos estados-pêndulo restantes. “Nós, o povo, não seremos silenciados”, prometeu Biden, destacando que “cada voto deve ser contado”, em um curto discurso em seu reduto eleitoral em Wilmington, Delaware, ao lado da colega de chapa, Kamala Harris. “Quando terminar a apuração, acredito que seremos os vencedores”, disse Biden.





Ainda na madrugada de ontem, Trump deixou claro que não vai aceitar a derrota sem questioná-la. “Ganhamos esta eleição”, disse em um discurso transmitido ao vivo pela televisão da Casa Branca, quando alegou que houve uma “fraude” contra o povo americano. Pela manhã, ele repetiu as acusações de manipulação de votos, apesar da falta de provas. “Ontem à noite estava liderando, com frequência solidamente, em muitos estados-chave, em quase todas as instâncias governadas e controladas pelos democratas. Em seguida, uma a uma, começaram a desaparecer magicamente", escreveu em uma postagem, marcada como “enganosa” pelo Twitter.





O chefe de uma missão internacional de observadores nas eleições americanas criticou as “acusações infundadas” de Trump e disse que “abalam a confiança” nas instituições democratas. Michael Georg Link, coordenador dos observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), advertiu, ainda, que nenhum político ou funcionário eleito deveria limitar o direito ao voto. “Assegurar que cada voto seja contabilizado é uma obrigação fundamental de todos os ramos do governo”, afirmou.

Espera e recorde

Após eleições com participação recorde e uma maciça votação antecipada, pelo correio e presencial, os Estados Unidos não esperaram tanto tempo por um resultado desde o ano 2000, quando a disputa entre o republicano George W. Bush e o democrata Al Gore acabou sendo decidida na Suprema Corte. Após uma corrida marcada pela virulência e pela polarização, e perturbada pela pandemia de COVID-19, pela crise econômica e protestos sociais, o fim poderia começar a ser vislumbrado ontem, se a Geórgia concluísse sua apuração.





No entanto, em estados como Nevada e Pensilvânia poderia ser preciso esperar até hoje ou amanhã, devido ao volume de cédulas que restavam apurar. E se for parar na justiça, como no ano 2000, o desenlace “pode durar semanas”, disse à AFP Ed Foley, especialista em direito eleitoral da Universidade Estadual de Ohio.





Essas eleições foram as com maior participação dos norte-americanos em toda a história, com os candidatos registrando recordes de votação. Segundo o US Elections Project, da Universidade da Flórida, nessas eleições americanas votaram 160 milhões de pessoas, incluindo os mais de 101,1 milhões que o fizeram antecipadamente (65,2 milhões pelos correios). Isso representa uma participação de 66,8%, contra 59,2% em 2016.





Joe Biden é o postulante à Casa Branca mais votado na história do país, se tratando de números absolutos, superando o ex-presidente Barack Obama. Biden acumula pelo menos 70.005.526 milhões de votos, 50.16% do total, segundo a Associated Press. Número maior do que o alcançado pelo colega democrata de quem Biden foi vice, em 2008, com 69.498.516. O republicano Donald Trump, por sua vez, tem cerca de 67.290.385 votos – 48,1% – e fica atrás apenas de Biden e, também, de Obama em 2008. Os dados se referem aos resultados computados até as 15h, no horário de Brasília.