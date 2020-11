O andamento da apuração em quatro estados-chave nos EUA

Trump parecia o favorito para ganhar os 15 votos eleitorais da Carolina do Norte, apesar de uma forte atuação de Biden, mas permanece sem folga (foto: JEFF KOWALSKY / AFP )

Os Estados Unidos se mantinham em suspense em relação ao resultado das eleições presidenciais em estados-chave onde a apuração prosseguia nesta quarta-feira, em uma corrida muito disputada para se declarar um vencedor. Segue abaixo a situação atualizada em cada um deles.

Joe Biden conta, no momento, com 264 grandes eleitores e Donald Trump, com 214. São necessários 270 para conquistar a Casa Branca. Os três grandes eleitores do Alasca ainda não foram atribuídos a nenhum candidato, mas os democratas não vencem ali há décadas. A incerteza se mantém em quatro estados:

- Pensilvânia -

Talvez o estado que leve mais tempo para declarar um vencedor - e que poderia decidir o resultado com 20eleitorais em jogo.

Com 79% dos votos apurados no estado industrial, Trump estava à frente na noite desta quarta-feira, com 51,4%, contra 47,3% para Biden. As cédulas restantes, no entanto, devem favorecer Biden, que nasceu no estado. Segundo autoridades locais, o resultado final deve ser conhecido até sexta-feira.

- Carolina do Norte -

Trump parecia o favorito para ganhar os 15 votos eleitorais da Carolina do Norte, apesar de uma forte atuação de Biden, mas permanece sem folga.

Com 95% apurados no estado do sudeste, Trump tem 50,1% e Biden, 48,6%. As cédulas pelo correio enviadas antes ou no dia das eleições podem ser contadas até 12 de novembro.

- Nevada -

Possui seis grandes eleitores em jogo. Com 86% dos votos apurados, Biden lidera, com 49,3%, contra 48,7% para Trump.

Autoridades estaduais disseram, em um primeiro momento, que não iriam divulgar novos resultados até esta quinta-feira, antes de anunciarem que, "devido ao forte interesse pela votação em Nevada", iriam divulgar novas cifras na noite desta quarta-feira, horário local.

- Geórgia -

Biden teve um desempenho inesperadamente bom no estado do sudeste, que é tradicionalmente um reduto republicano, mas Trump ainda estava um pouco à frente. O estado tem 16 grande eleitores em jogo.

Com 94% apurados, Trump conta com 50%, contra 48,8% para Biden. O resultado final é esperado para a noite desta quarta-feira, horário local.

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Acompanhe a apuração nos EUA

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais