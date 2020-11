Canada registra rara cepa de gripe suína detectada em humano

Autoridades sanitárias canadenses registraram nesta quarta-feira (4) o primeiro caso de um ser humano de infecção pelo vírus H1N2, uma cepa rara de gripe suína.

O caso, detectado na província de Alberta em meados de outubro, parece ser isolado "e não há riscos aos habitantes neste momento", disseram as autoridades de saúde em um comunicado.

"Este é o único caso de influenza registrado em Alberta até o momento nesta temporada de gripe", acrescentou o comunicado.

As fontes informaram que um paciente não identificado apresentou sintomas similares aos da gripe, "foi testado e, depois, se recuperou rapidamente. Não há evidências por enquanto de que o vírus tenha se espalhado".

As autoridades de saúde estão investigando a origem do vírus e verificando se ele não se disseminou.

Desde 2005, apenas 27 casos foram detectados em todo o mundo de pessoas infectadas com o H1N2 - que não deve ser confundido com o H1N1, mais comum, também causador de gripe suína. Não há mais casos no Canadá anteriores a este registrado.

A cepa H1N2 não é uma doença relacionada ao consumo de alimentos e não é transmissível aos humanos pelo consumo de carne suína ou outros produtos derivados, informaram as autoridades.

"Este é um tipo raro de gripe em humanos, tipicamente adquirido com a exposição a porcos infectados e que não se espalharia de pessoa a pessoa facilmente", explicou pelo Twitter Theresa Tam, encarregada de Saúde Pública no Canadá.