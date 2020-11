Fact Check: Declaração precoce de vitória de Trump

Em um discurso na manhã desta quarta-feira (4) na Casa Branca - após o fechamento das urnas, mas enquanto as cédulas ainda estavam sendo contadas nos estados - o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou falsamente que havia vencido a eleição.

Suas considerações foram feitas horas depois de um tuíte no qual escreveu: "Estamos CRESCENDO, mas eles estão tentando ROUBAR a eleição. Nunca vamos deixá-los fazer isso. Os votos não podem ser contados depois do encerramento das urnas!".

Trump tinha uma liderança significativa na Pensilvânia e margens mais estreitas em Michigan e Wisconsin naquele momento, de acordo com as emissoras americanas.

Mas o Twitter sinalizou a mensagem do republicano, dizendo que seu conteúdo poderia ser contestado devido aos resultados incompletos.

Antes, o oponente de Trump, o democrata Joe Biden havia dito que estava confiante em anular a vantagem do presidente nos estados do meio-oeste.

A AFP verificou as principais citações dos comentários de Trump:

- Privados de direitos -

"Quero agradecer ao povo americano por seu tremendo apoio, milhões e milhões de pessoas votaram em nós esta noite. E um grupo muito triste de pessoas está tentando privar esse grupo de pessoas (do seu direito) e não vamos aceitar isso".

As autoridades estaduais estão computando os votos que foram legitimamente dados para ambos os candidatos antes do fechamento das urnas. Milhões de cédulas foram enviadas pelo correio ou depositadas em caixas oficiais.

Trump não ofereceu nenhuma evidência - sim, não há nenhuma - de que as pessoas que votaram para a Presidência estão sendo privadas de direitos.

- Geórgia -

"Ganhamos na Geórgia. Subimos 2,5% ou 117.000 votos, com apenas 7% restantes. Eles nunca vão chegar até nós. Eles não conseguem chegar até nós".

A contagem dos votos na Geórgia ainda não foi finalizada, com registros em várias cidades de tendência democrata ao redor da capital do estado, Atlanta, ainda a ser contabilizados.

Às 17h30 GMT (14h30 de Brasília), nenhuma rede de televisão havia dado vantagem para Trump ou Biden na Geórgia, e a diferença havia diminuído para 1,8%.

- Pensilvânia -

"Temos 690.000 votos na Pensilvânia. Não chegam nem perto... Com 64% dos votos, será quase impossível de chegar".

Trump lidera fortemente na Pensilvânia e Biden enfrenta um difícil momento para reduzir a vantagem do presidente na contagem final.

No entanto, a maioria das cédulas não contadas está em áreas tradicionalmente repletas de democratas.

- Cédulas enviadas pelo correio e 'fraude' -

"Isso é uma fraude para o público americano. Isso é uma vergonha para nosso país. Estávamos nos preparando para ganhar essa eleição. Francamente, vencemos essa eleição".

Nenhuma rede de televisão ou a Associated Press, a principal agência de notícias dos EUA, que compila os resultados dos votos, declarou o vencedor geral. Portanto, a declaração de vitória de Trump foi precoce.

Trump, sem evidências, há meses critica as cédulas enviadas pelo correio, dizendo que isso levará à uma eleição fraudulenta.

Mas os americanos confiaram no voto por correio - que deve favorecer Biden - em números inéditos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Muitos votos que ainda precisam ser contados foram dados no início do período de votação antecipada, o que poderia eliminar a vantagem inicial de Trump, construída por votos presenciais em 3 de novembro.

As primeiras vantagens de Trump em Wisconsin e Michigan se deram por votos presenciais em 3 de novembro.

Mas essa vantagem evaporou nesta quarta-feira, quando os votos por correspondência foram computados. Mais tarde, as redes americanas anunciaram a vitória de Biden nos dois estados.

Depois do seu discurso, Trump reiterou suas afirmações no Twitter, escrevendo: "Ontem à noite eu estava liderando, muitas vezes de forma sólida, em muitos estados importantes, em quase todas as instâncias controladas e governadas por democratas. Então, uma a uma, elas começaram a desaparecer magicamente à medida que cédulas surpresa foram contadas. MUITO ESTRANHO, e os 'centros de pesquisa eleitoral' entenderam de forma completamente e historicamente errada!".

- Desafio judicial -

"Vamos à Suprema Corte dos Estados Unidos. Queremos que todas as votações parem. Não queremos que eles encontrem cédulas às quatro da manhã e as acrescentem à lista. Vamos ganhar essa e, até onde me diz respeito, já ganhamos", afirmou Trump em discurso na Casa Branca.

Depois que Biden ultrapassou Trump em Wisconsin nesta quarta-feira, a equipe do presidente anunciou planos de buscar uma recontagem e disse que acionaria a justiça para suspender a contagem de votos em Michigan e na Pensilvânia.

Qualquer solicitação legal feita pelo Partido Republicano de Trump ou pelo Democrata de Biden teria que ser processado individualmente nos estados ou em nível federal antes de chegar à mais alta corte do país.