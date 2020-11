Ganhando ou perdendo, Trump tem uma base maior e mais forte do que nunca

Trump obteve pelo menos cinco milhões de votos a mais desta vez do que em 2016 contra Hillary Clinton (foto: MANDEL NGAN / AFP )

Qualquer que seja o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, o movimento criado por Donald Trump se revelou maior e mais sólido do que os especialistas acreditavam. E ganhe ou perca, parece que o "trumpismo" vai sobreviver.

Embora seu eleitorado tenha sido repetidamente - e erroneamente - descrito como branco, mais velho e morador de área rural, sua base lhe deu o terceiro maior número de votos em uma eleição nacional da história, atrás apenas do rival Joe Biden e de Barack Obama em 2008.

Embora a maioria dos hispânicos não tenha votado nele, ele os mobilizou o suficiente na Flórida para ganhar claramente aquele estado-chave na terça-feira.

"Antes da eleição, muitos especialistas nos diziam que Trump não atrairia eleitores adicionais para o seu lado", lembrou Abraham Gutman, membro do conselho editorial do jornal The Philadelphia Inquirer.

Mas Trump obteve pelo menos cinco milhões de votos a mais desta vez do que em 2016 contra Hillary Clinton.

"Seus apoiadores o amam porque ele coloca a América e os americanos em primeiro lugar, à frente de todos os outros", entusiasma-se Jim Worthington, fundador da associação People4Trump em Newtown, Pensilvânia.

"Eles sabem que ele está lutando por eles", acrescenta o dono de duas academias.

- "Um carinho real" -

Trump minimizou a pandemia de coronavírus que matou mais de 233.000 nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro país do mundo, e até sugeriu que poderia ser curada com a injeção de desinfetante no corpo.

Ele ordenou a separação de milhares de crianças imigrantes de seus pais na fronteira com o México, entre outras decisões que geraram indignação.

Mas, apesar da controvérsia que gerou, o ex-magnata do mercado imobiliário continua a mobilizar a direita mais do que qualquer republicano desde Ronald Reagan.

Seus apoiadores "o amam de verdade, apesar de todas as suas falhas, ou talvez por causa delas", diz John Feehery, sócio da consultoria EFB Advocacy, que colaborou com vários legisladores republicanos. "Isso é estranho", diz ele.

"Acho que parte disso é porque ele é tão autêntico. Ele fala o que pensa e as pessoas adoram isso."

Acrescente a isso "um desejo de nacionalismo" que é um fenômeno global, reflete Feehery. "Se Trump não existisse, alguém teria que inventá-lo."

- Candidato em 2024? -

Se Trump for reeleito, a questão sobre seu futuro e seu legado político não será levantada por alguns anos. Mas se ele perder, "não acho que o movimento vá embora", diz Worthington.

E quanto à sua influência geral sobre o Partido Republicano, muitos acreditam que uma derrota em 2020 não terá um efeito duradouro no partido.

Embora percam por pouco a Casa Branca, os republicanos concorrem para manter a maioria no Senado e não perderam de maneira espetacular na Câmara dos Representantes, que permanecerá sob o controle democrata.

"As coisas correram bem para o partido que ele liderou, e isso provavelmente continuará a influenciar a direção que as coisas estão tomando quando ele não estiver mais na televisão", disse Daniel Schlozman, professor de ciência política da Universidade Johns Hopkins.

"Estas são as circunstâncias nas quais as partes têm mais probabilidade de manter o curso do que dizer 'precisamos fazer algo muito, muito diferente'", acrescenta.

Para David Hopkins, professor associado de ciência política do Boston College, Trump "teve e continuará a ter uma grande influência no Partido Republicano" pelo menos nos próximos quatro anos, mesmo que perca.

"Eu não ficaria surpreso se ele concorresse novamente" em 2024, diz Feehery.

Worthington acredita que Trump teria apoio maciço se ele concorresse à presidência novamente em quatro anos. E ele acredita que sua herdeira natural é sua filha Ivanka e não seu filho mais velho, Don Jr.

"Ela é realmente uma pessoa impressionante", entusiasma-se Worthington, que serviu com ela no Conselho Presidencial de Esportes, Fitness e Nutrição. Mas Hopkins avisa que parte da atração de Trump é "sua própria personalidade".

"E ele pode não ser capaz de transferir isso para outra pessoa quando deixar o palco."

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

