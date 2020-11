Biden diz que caminha para vitória sobre Trump e exige contagem de todos os votos

Candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden fez um breve pronunciamento nesta quarta-feira, 4, no qual mostrou confiança em sua vitória sobre o atual presidente, Donald Trump, na acirrada disputa travada entre a dupla em vários Estados. "Está claro que estamos vencendo em Estados suficientes para levar a presidência", afirmou o ex-vice-presidente.



Biden disse que não estava ali para declarar sua vitória naquele momento, mas que sua campanha tem indicações de que sua vantagem sobre Trump crescerá, confirmando o resultado. Ele citou o caso da Pensilvânia, Estado liderado atualmente pelo republicano, mas em que, segundo Biden, 77% dos votos enviados pelos correios apurados até agora foram para o candidato democrata.



O ex-vice-presidente exaltou o processo eleitoral de ontem como uma vitória da democracia americana. "Um governo para e pelas pessoas está muito mais vivo no país", afirmou. Em tom conciliador, Biden disse que, passada a "dura retórica da campanha", deve prevalecer o sentimento de união. O democrata disse que não é tolo e que sabe da existência de visões muito distintas sobre vários pontos no país, atualmente, mas prometeu governar para todos. "Eu ganhei a campanha como democrata, mas governarei como presidente do país", garantiu.



Em meio a anúncios da campanha republicana de que pretende judicializar a disputa, Biden insistiu na necessidade de que os votos sejam contados em sua integralidade. "Todo voto tem de ser contado, ninguém tira nossa democracia, agora ou nunca", afirmou. Ele ainda qualificou sua possível vitória como uma "vitória para a democracia".