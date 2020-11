Uruguai e CIDH divergem sobre atuação policial para dissolver aglomerações

O Uruguai lamentou nesta quarta-feira (4) a "falta de imparcialidade" da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) depois que este órgão autônomo da OEA expressou "preocupação" com as ações da Polícia para dissolver uma aglomeração em uma praça de Montevidéu.

"O Governo do Uruguai lamenta a pressa e a falta de imparcialidade da CIDH no momento de tentar classificar a atitude profissional da polícia uruguaia como supostos abusos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

"É lamentável observar que um órgão autônomo do Sistema Interamericano dedicado à proteção dos direitos humanos pretende fazer uso de sua missão institucional para realizar ações incompatíveis com a missão que os Estados membros da OEA lhe confiaram", acrescentou.

A CIDH afirmou na noite de terça-feira que avaliou "com preocupação" informações sobre operações policiais realizadas no fim de semana para dissolver aglomerações incompatíveis com medidas de saúde devido à pandemia de covid-19.

Por meio de sua conta no Twitter, a CIDH destacou que "segundo informações da sociedade civil, a polícia não teria priorizado o diálogo antes de sua intervenção".

Por isso, instou o Uruguai a "adotar um enfoque de direitos humanos" na contenção da pandemia, "garantindo o direito à reunião pacífica, sem armas, liberdade de expressão e diálogo, em observância das normas interamericanas sobre o uso de a força pública".

Os fatos citados aconteceram no domingo na praça Líber Seregni, próximo ao centro de Montevidéu, onde dezenas de pessoas ali reunidas entraram em confronto com policiais chamados para dissolver a aglomeração.

Houve incidentes e 11 pessoas foram presas. Várias testemunhas denunciaram abusos e repressão policial. Mas o governo garante que enquanto os agentes tentaram convencer os participantes por meio do diálogo, receberam insultos e ameaças e agiram dentro do marco legal.

O comunicado desta quarta-feira destaca que, como resultado da "atitude prudente" das forças de segurança, nenhum cidadão ficou ferido, mas três policiais ficaram feridos e tratados em instituições médicas.