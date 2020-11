Biden vence em Wisconsin, em golpe para Trump, diz imprensa americana

O democrata Joe Biden venceu no "campo de batalha" do Wisconsin, ganhando em um estado onde o presidente Donald Trump venceu em 2016, e aumentando suas chances de chegar à Casa Branca, segundo projeções da imprensa americana.

A emissora CNN e o jornal The New York Times, citando a agência Associated Press, atribuíram a vitória no estado ao ex-vice-presidente, dando a ele mais dez votos no colégio eleitoral, totalizando 248 contra 213 para Trump. São necessários 270 votos no Colégio Eleitoral para ser eleito presidente.