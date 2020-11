Onde os estados-chave se posicionam nas apertadas eleições dos EUA

O resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos está pendente na contagem dos votos em vários estados-chave.

O democrata Joe Biden detém atualmente 238 votos eleitorais - incluindo o Arizona, que a equipe de Donald Trump diz que pode mudar - em comparação com 213 para o presidente republicano.

Para vencer, são necessários 270 votos eleitorais. Esses votos são divididos proporcionalmente entre os estados.

Grande parte do atraso resultou de uma enxurrada de cédulas enviadas pelo correio devido ao coronavírus - e esses tipos de votos tendem a favorecer os democratas.

Se a liderança de Biden no Arizona se mantiver e ele vencer em Nevada como esperado, ele poderá reivindicar a vitória vencendo dois dos três que permanecem incertos: Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Se Trump mantiver a Carolina do Norte e a Geórgia, mas perder o Arizona, ele provavelmente também precisará vencer dois de três entre Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Os caminhos para a vitória se tornam mais obscuros se alguns dos resultados esperados mudarem. Aqui está um resumo da situação:

- Pensilvânia -

Talvez o estado que levaria mais tempo para declarar um vencedor - e que poderia decidir o resultado com 20 votos eleitorais em jogo.

Com 79% dos votos contados no estado industrial do Rust Belt (Cinturão da Ferrugem), Trump estava à frente com 53,9% em comparação com os 44,8 de Biden.

As cédulas restantes, no entanto, devem favorecer Biden, que nasceu no estado.

Para desgosto de Trump, o estado decidiu permitir que as cédulas enviadas até o dia das eleições, mas recebidas até três dias depois, fossem contadas devido a complicações do coronavírus.

- Carolina do Norte -

Trump parecia o favorito para ganhar os 15 votos eleitorais da Carolina do Norte, apesar de uma forte atuação de Biden, mas permanece sem folga.

Com 95% contados no estado do sudeste, Trump tinha 50,1% e Biden 48,6.

As cédulas pelo correio enviadas antes ou no dia das eleições podem ser contadas até 12 de novembro.

- Michigan -

Trump venceu Hillary Clinton por pouco no Michigan em 2016, junto com os 16 votos eleitorais do estado industrial do meio-oeste, e neste ano a disputa permanece apertada.

Biden estava ligeiramente à frente com 49,5% para 48,9% com 92% dos votos contados.

A expetativa é de que o restante dos votos sejam para Biden.

Autoridades estaduais sinalizaram que o vencedor pode ser conhecido nesta quarta-feira, mesmo que não seja um resultado final.

- Wisconsin -

Outra vitória de Trump em 2016, cujos 10 votos eleitorais podem se voltar para Biden.

Com 97% contados no estado do meio-oeste conhecido por suas fazendas de leite, Biden tinha 49,5 por cento em comparação com 48,8 de Trump.

A imprensa americana aponta uma vitória de Joe Biden, em um duro golpe para Trump.

- Nevada -

Esperava-se que Biden ganhasse os seis votos eleitorais de Nevada, mas a disputa no estado ocidental que abriga a meca do jogo, Las Vegas, se mostra apertada.

Com 86% contados, Biden teve 49,3% contra 48,7 para Trump.

Autoridades estaduais disseram nesta quarta-feira que os resultados futuros não serão conhecidos até quinta-feira.

- Geórgia -

Biden teve um desempenho inesperadamente bom no estado do sudeste, que é tradicionalmente um reduto republicano, mas Trump ainda estava um pouco à frente.

O estado tem 16 votos eleitorais.

Com 92% contados, Trump teve 50,5% em comparação com 48,3 para Biden. O resultado final é esperado nesta quarta-feira.