A senadora republicana Susan Collins foi reeleita no estado do Maine, diminuindo as chances de os democratas conquistarem no Senado.

"Acabei de receber um telefonema da (candidata democrata) Sara Gideon aceitando a derrota", disse Collins, 67, que ficou para trás nas pesquisas por meses.

Os republicanos têm uma maioria de 53-47 no Senado, e essa vitória reduz as chances dos democratas de ganharem a câmara alta.