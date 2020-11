Kanye West recebe cerca de 60 mil votos e mira nas eleições de 2024

Os Estados Unidos estão em grande tensão nesta quarta-feira (4) enquanto aguardam os resultados da eleição presidencial, mas o destino de um candidato já está claro: o artista Kanye West não vencerá a disputa pela Casa Branca de 2020 - mas ainda tem aspirações futuras.

O rapper impetuoso, que decidiu concorrer ao cargo mais alto do país no fim do jogo como candidato independente pelo partido Birthday Party, recebeu cerca de 60.000 votos dos 12 estados onde conseguiu entrar nas urnas.

Seus números foram mínimos em uma disputa presidencial acirrada, com o democrata Joe Biden levando uma pequena vantagem contra o presidente republicano Donald Trump, já que muitos votos ainda estão sendo contados nos estados-chave.

A estrela do hip hop e estilista da moda encontrou seu maior número de votos no Tennessee, onde cerca de 10.000 pessoas votaram em West, de acordo com o jornal The New York Times.

O magnata, que já expressou um apoio fervoroso a Donald Trump, viralizou nas redes sociais ao anunciar sua própria votação em Wyoming, dizendo que foi a primeira vez na vida.

West escreveu seu próprio nome na cédula do estado ocidental, onde não conseguiu se qualificar para ter seu nome na chapa.

De acordo com a foto que o rapper postou de sua cédula, ele não participou de nenhuma disputa parlamentar ou local.