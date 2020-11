França ordena dissolução do movimento ultranacionalista turco Lobos Cinzentos

O governo francês ordenou a dissolução do movimento ultranacionalista turco dos Lobos Cinzentos, anunciou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, em um contexto de forte tensão entre a França e a Turquia.

"O movimento Lobos Cinzentos foi dissolvido em uma reunião de gabinete, de acordo com as instruções do Presidente da República", tuitou o ministro Gérald Darmanin, que disse que este grupo "incita discriminação e ódio e está envolvido em ações violentas".

O grupo dos Lobos Cinzentos foi especialmente apontado após incidentes que confrontaram as comunidades turca e armênia em Décines Charpieu, perto de Lyon (leste), na semana passada.

As tensões entre as duas comunidades aumentaram como resultado da guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, que recebe apoio da Turquia, na região independente de Nagorno Karabakh.

A Turquia advertiu nesta quarta-feira (4) que "responderia fortemente" à dissolução da organização ultranacionalista pela França, chamando esta decisão de "provocação".

"Ressaltamos que é necessário proteger a liberdade de expressão e reunião dos turcos da França e que responderemos com toda firmeza a esta decisão", disse o Ministério das Relações Exteriores turco em um comunicado.

Esse grupo ultranacionalista é conhecido por ser próximo ao presidente Recep Tayyip Erdogan.

Os Lobos Cinzentos ficaram conhecidos principalmente nas décadas de 1970 e 1980 por ações violentas contra militantes de esquerda.