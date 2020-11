Biden vence Trump no Wisconsin, diz órgão eleitoral

O órgão eleitoral do Wisconsin informou nesta quarta-feira, 4, que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, derrotou o atual presidente, Donald Trump, no estado por uma margem de 20,6 mil votos. Com isso, o ex-vice-presidente leva todos os 10 delegados distribuídos no pleito. A campanha republicana já informou que pedirá a recontagem das cédulas.



Para vencer, são necessários 270 votos no colégio eleitoral. De acordo com levantamento da Bloomberg, Biden soma 238 delegados, ante 213 de Trump, mas a contagem ainda não inclui os números do Wisconsin. Ainda estão indefinidas as disputas em quatro estados: Michigan, Pensilvânia, Georgia e Nevada.