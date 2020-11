Partido dos Trabalhadores do Curdistão mata um um peshmerga curdo iraquiano

Combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a oposição curda da Turquia, mataram nesta quarta-feira (4) um membro das forças de segurança do Curdistão iraquiano, dissera os responsáveis, provocando uma nova escalada entre as duas forças curdas rivais.

"Os peshmergas (combatentes das forças do Curdistão iraquiano) tentaram impedir um movimento de combatentes do PKK na província de Dohuk (norte) e sofreram por sua vez um ataque", explicou à AFP um responsável curdo sob anonimato.

Um peshmerga foi morto e outros dois feridos, segundo fontes policiais locais.

Imediatamente, Erbil, que já havia acusado o PKK de uma explosão que ocorreu na semana passada no oleoduto que unia a região autônoma com o porto turco de Ceyhan, condenou o ataque.

"Qualquer ataque contra os peshmergas é um ataque contra todo Curdistão", diz um comunicado do governo do Curdistão iraquiano.