Soldados israelenses matam palestino que tentou atacar militares na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram nesta quarta-feira um palestino que abriu fogo contra os militares nas proximidades de Nablus, norte da Cisjordânia ocupada, anunciou o exército de Israel.

Os soldados israelenses "identificaram um agressor armado com um revólver que atirou contra eles e responderam abrindo fogo. O agressor foi neutralizado", afirmou o exército em um comunicado, que confirma a morte do palestino.

O agressor foi identificado como Bilal Adnane Rawajba, 29 anos, de acordo com fontes de segurança palestinas. Ele era capitão de um serviço de segurança palestino, disse a agência de notícias oficial palestina Wafa.

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) disse no Twitter que considera Israel "totalmente responsável" por sua "execução extrajudicial".

"Instamos o Tribunal Penal Internacional (TPI) a acelerar suas investigações e a comunidade internacional a responsabilizar Israel", escreveu a OLP.

Em dezembro de 2019, o TPI anunciou sua intenção de abrir uma investigação completa sobre possíveis "crimes de guerra" nos Territórios Palestinos, mas sem identificar seus perpetradores, embora despertando a ira de Israel.

A possibilidade de investigação é uma questão particularmente delicada para Israel, que não é membro do TPI, ao qual os palestinos se juntaram em 2015.

No final de outubro, as Nações Unidas convocaram uma investigação independente sobre a morte de um jovem palestino após confrontos com soldados israelenses na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Ele havia sido declarado morto após receber "golpes" no pescoço, segundo o Ministério da Saúde palestino, mas o exército, que admitiu que o jovem estivera envolvido em um incidente com os soldados, negou que os militares o tivessem espancado.