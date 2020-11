Fed analisa política monetária em meio à contagem de votos das eleições nos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos iniciou sua reunião de política monetária nesta quarta-feira, enquanto se desenrola a contagem dos votos da estreita eleição presidencial nos Estados Unidos.

A reunião começou às 14h00 GMT (11h00 de Brasília), disse à AFP um porta-voz da instituição. Ela terminará na manhã de quinta-feira com uma declaração e coletva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell.

O mercado não espera decisões sobre taxas de juros, em patamares próximos a zero desde o início da pandemia do coronavírus.

A disputa pela Casa Branca permanece indefinida um dia após a eleição direta do candidato democrata Joe Biden e do presidente republicano Donald Trump, que busca a reeleição.

De acordo com alguns especialistas, o Fed pode decidir comprar dívida estadual para ajudar alguns estados que perderam receitas fiscais com a pandemia.