Israel destrói povoado beduíno no Vale do Jordão

O exército israelense destruiu as casas de cerca de 80 palestinos em uma vasta operação no Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada, disseram testemunhas e autoridades, tanto palestinas quanto israelenses, nesta quarta-feira.

Com a ajuda de pequenas escavadeiras, toda uma aldeia beduína, com suas tendas, cercas para gado e painéis solares, perto de Tubas, na Cisjordânia, foi arrasada na tarde de terça-feira, deixando seus habitantes a céu aberto.

"As forças de ocupação israelenses destruíram completamente a cidade de Homsa al Baqia ontem à tarde, deixando cerca de 80 pessoas desabrigadas (...)", denunciou o primeiro-ministro palestino Mohamed Shtayyeh nesta quarta-feira, falando sobre "a maior operação de destruição" contra palestinos no Vale do Jordão.

O Escritório de Coordenação do Governo de Israel nos Territórios Palestinos (Cogat) afirmou nesta quarta-feira ter destruído estruturas "construídas ilegalmente em uma área de tiro no Vale do Jordão".

Situado em um setor que Israel controla e pretende anexar, o Vale do Jordão na Cisjordânia é uma faixa estratégica de terra que se estende entre o Lago Tiberíades e o Mar Morto.

A construção de estruturas nesta área depende de autorização das autoridades israelitas, que demolem todas as que, segundo Israel, não as possuem.

Abdelgani Awada, um palestino de 52 anos que vive nesta cidade, disse à AFP que eles tiveram "10 minutos para sair de casa".

"Nossos pais viveram aqui antes de nós. Eles (os israelenses) querem esvaziar o Vale do Jordão de sua população palestina", acrescentou.

O coordenador especial da ONU para o Oriente Médio, Nickolay Mladenov, expressou "sua preocupação com essas demolições" e pediu a Israel que "pare com essa prática", em mensagem transmitida à AFP por sua equipe.

"Enquanto o mundo inteiro luta contra a pandemia do coronavírus, Israel devotará seu tempo e esforços para assediar os palestinos em vez de proteger aqueles que vivem sob seu controle, criando uma situação kafkiana para os palestinos que Eles praticamente não têm possibilidade de construir legalmente ", criticou a ONG israelense B'Tselem.

A Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967. De acordo com o B'Tselem anti-ocupação, 798 palestinos viram suas casas destruídas desde o início do ano