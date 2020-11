Para Conselho Econômico da Casa Branca, Trump está em boa forma para se reeleger

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "em boa forma" para se reeleger. Ele evitou comentar as acusações de fraude na eleição feitas por Trump e apenas ressaltou que os EUA são a maior democracia do mundo.



"Vamos deixar as cortes trabalharem", afirmou Kudlow.



Em entrevista à CNBC, Kudlow ainda comentou que irá conversar nesta quarta-feira com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, sobre um novo pacote fiscal para minimizar os efeitos nocivos da covid-19 no país.