Inteligência austríaca foi informada que agressor queria comprar munição

Os serviços de inteligência austríacos foram informados pela Eslováquia de que o autor do atentado de Viena tentou comprar munição antes do ataque que matou 4 pessoas, anunciou nesta quarta-feira o ministro do Interior austríaco.

"Nas últimas horas, surgiram informações que indicam que pouco antes do ataque terrorista, os serviços secretos eslovacos informaram os BVT (serviços de inteligência austríacos) sobre o atacante. Eles indicaram que ele tentou adquirir munições", disse o ministro Karl Nehammer durante uma coletiva de imprensa.

Nehammer também acusou seu antecessor à frente do Ministério do Interior, um líder do FPÖ (extrema direita), de enfraquecer o funcionamento dos serviços de inteligência.

"Meu antecessor Herbert Kickl provocou danos consideráveis, por não dizer que destruiu o BVT", afirmou o ministro.

O autor do atentado em Viena foi um jovem austríaco, de 20 anos e natural da Macedônia do Norte, que simpatizava com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e havia sido condenado em abril de 2019 a 22 meses de prisão por tentar viajar para a Síria, embora tenha saído antecipadamente da prisão.

O ataque de segunda-feira à noite em vários pontos de Viena provocou 4 mortos e representou o primeiro atentado islâmico na história da Áustria.