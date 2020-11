Biden assume liderança na apuração no Michigan e em Wisconsin, diz agência

Com pouco mais de 97% dos votos apurados, o candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu a liderança no Wisconsin e tem 0,6 ponto de vantagem sobre o presidente Donald Trump. No Michigan, onde 90% das cédulas foram contabilizadas, o ex-vice-presidente está apenas 0,2 ponto à frente do oponente. Os dados são da Associated Press.



Se triunfar nos dois Estados, Biden estará a caminho de conquistar os 270 delegados necessários para vencer o pleito, mesmo que perca na vizinha Pensilvânia, onde Trump lidera por 10 pontos porcentuais, com 77% dos votos tabulados.



Em 2016, o presidente saiu vitorioso nos três territórios.



Até agora, Biden tem 238 votos no Colégio Eleitoral, frente a 213 de Trump.