Comunicado do Business Wire :Entersekt

Entersekt, líder em identidade e autenticação de dispositivos, anunciou hoje a nomeação de Nicolas Huss para o conselho de administração.

Atuando durante vinte anos em serviços financeiros e pagamentos, Huss construiu uma forte reputação de acuidade organizacional combinada com visão estratégica, reorientando as organizações e conduzindo-as ao sucesso.

Ele atuou mais recentemente como diretor executivo da Ingenico Group, líder global em pagamentos contínuos. É creditado por revigorar os negócios sediados em Paris nos dois anos que liderou, bem como concluir a fusão com a Wordline em outubro de 2020, que formou o quarto maior provedor de serviços de pagamento do mundo - e o maior da Europa.

Antes da Ingenico, Huss chefiou a Visa Europe, período durante o qual foi comprada pela Visa Inc., para a qual foi nomeado posteriormente.

"O conselho e eu estamos muito satisfeitos por ter Nicolas unindo-se a nós", disse Schalk Nolte, CEO da Entersekt. "Seu histórico de construção de negócios bem-sucedidos e adequados ao futuro nos coloca em uma ótima posição para aprender como equipe de liderança e crescer como empresa. Não tenho dúvidas de que sua contribuição no nível do conselho ajudará a impulsionar nossa expansão internacional".

Huss acrescentou: "Este é um momento emocionante no espaço de serviços financeiros. A COVID-19 está mudando a forma como os consumidores fazem compras e operam bancos, e há um potencial real para os fornecedores que oferecem uma alternativa comprovada para os negócios normais. O foco da Entersekt em segurança de última geração combinada com excelentes experiências digitais do usuário se encaixa no projeto. Estou entusiasmado por unir-me a este conselho estelar e ajudar a criar valor para acionistas e clientes".

Além da Entersekt, Huss faz parte do conselho do Amadeus IT Group, um grande provedor espanhol de software para a indústria de viagens, presidindo também o comitê de auditoria.

Sobre a EntersektEntersekt é provedora líder de software de autenticação de cliente e identidade de dispositivo forte. As instituições financeiras e outras grandes empresas em países de todo o mundo contam com sua tecnologia multipatentada para se comunicar com seus clientes com segurança, protegê-los contra fraudes e servi-los com novas experiências convenientes, independentemente do canal ou dispositivo em uso. Eles têm repetidamente creditado a Plataforma Segura da Entersekt ajudando a impulsionar a adoção, aprofundar o envolvimento e abrir oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo que cumpre suas obrigações de conformidade com confiança.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005474/pt/

Entersekt Heather Thompson vice-presidente sênior de marketing e comunicação +27-21-815-2800

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.