Londres promete estreita relação com EUA, seja Biden ou Trump

O Reino Unido insistiu, nesta quarta-feira (4), em que sua estreita relação com os Estados Unidos está garantida, quem quer que seja o vencedor da eleição americana, mas teve o cuidado de destacar sua divergência com o governo de Donald Trump na questão climática.

Aliado do republicano Donald Trump, o primeiro-ministro Boris Johnson não quis fazer comentários no Parlamento, ao ser questionado sobre a prematura declaração de vitória por parte do presidente americano e sobre sua intenção de recorrer à Suprema Corte para defendê-la.

Em entrevista à emissora Sky News, porém, o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, afirmou que, não importa o vencedor, "não está preocupado com a relação" entre Londres e Washington.

Ele também minimizou o peso das observações feitas pelo democrata Joe Biden sobre os planos britânicos para a Irlanda do Norte após o Brexit.

Já a ex-primeira-ministra Theresa May lembrou, em um tuíte, que as eleições nos Estados Unidos coincidem com a saída do país, decidida por Trump, do Acordo de Paris, "a maior tentativa global de construir um consenso sobre a mudança climática".

Em 2021, o Reino Unido acolhe a 26ª cúpula climática da ONU, e o governo espera que seja "um sucesso", afirmou o porta-voz de Johnson.

"Obviamente, deixamos claro para a administração americana, ao longo deste processo, que continuamos sendo firmes partidários do Acordo de Paris", acrescentou.

O porta-voz disse ainda que a relação transatlântica "se fortalecerá cada vez mais, seja quem for o candidato que ganhar as eleições".

"Em comércio, segurança, Inteligência, defesa, inovação e cultura, poucos países fazem mais juntos", frisou.