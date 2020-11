Confrontos pós-eleições deixam ao menos 13 mortos na Costa do Marfim

A tensão persiste na Costa do Marfim, onde o número de mortos pelos confrontos pós-eleições aumentou para 13 pessoas, após eleições boicoteadas pela oposição, cujos líderes continuam retidos em suas casas pelas autoridades.

Dois jovens do entorno do ministro de Equipamento, Amedé Koffi Kouakou, morreram em confrontos perto de sua residência secundária na cidade de Toumodi (centro), onde houve outros incidentes violentos durante o fim de semana, afirmou Mamadou Touré, porta-voz do partido governamental.

Touré, que exerce o cargo de ministro da Promoção da Juventude, também indicou que o comboio de outro ministro foi alvo de tiros, sem deixar feridos.

O número total de vítimas por esta crise pós-eleitoral é difícil de determinar com exatidão, mas a AFP calculou que houve ao menos 13 mortos desde o fim de semana e mais de 40 desde o início dos protestos no verão.