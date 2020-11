Trump critica e diz que sua vantagem desapareceu 'magicamente' em vários Estados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter para fazer duras críticas à apuração eleitoral, levantando suspeitas sobre o processo. As declarações ocorrem em meio a um cenário de disputa apertada e ainda não decidida entre ele e o democrata Joe Biden.



"Na noite passada eu estava liderando, muitas vezes de modo sólido, em muitos Estados cruciais, em quase todas as áreas administradas e controladas pelos democratas", afirmou Trump. "Então, um a um, elas as vantagens começaram magicamente a desaparecer, conforme votos surpresas eram contados. MUITO ESTRANHO, e os 'institutos de pesquisa' entenderam isso de modo completa e historicamente errado!", criticou.