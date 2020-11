Balanço de terremoto na Turquia sobe para 114 mortos, com fim das buscas por sobreviventes

O número de mortos no terremoto de sexta-feira ocorrido no oeste da Turquia aumentou para 114, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira(4).

O terremoto de magnitude 7 também deixou 1.035 pessoas feridas, 137 das quais ainda estão hospitalizadas, segundo a autoridade do governo turco para situações de desastre (Afad).

Além disso, os primeiros socorristas interromperam seus esforços de busca por possíveis sobreviventes ou vítimas, enquanto as autoridades começaram a limpar os destroços, declarou a Afad.

A cidade mais atingida é Bayrakli, na província de Izmir, onde uma menina de três anos foi resgatada na terça-feira após passar 91 horas sob os escombros.

Dezenas de prédios foram destruídos ou seriamente danificados pelo terremoto que deixou mais de 5.000 desabrigados, esses que agora estão em tendas montadas em acampamentos improvisados na província de Izmir.

Cerca de 1.855 tremores secundários foram registrados na área, 46 de magnitude superior a 4, de acordo com as autoridades turcas.

O terremoto também matou duas pessoas na ilha grega de Samos.

A Turquia é frequentemente sacudida por terremotos e, em 1999, um de magnitude 7,4 atingiu o noroeste do país, causando mais de 17.000 mortes, das quais 1.000 aconteceram em Istambul.