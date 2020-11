Inteligência austríaca foi informada de que atacante queria comprar munição

Os serviços de inteligência austríacos foram informados pela Eslováquia de que o autor do atentado de Viena tentou comprar munição antes do ataque que matou 4 pessoas, anunciou nesta quarta-feira o ministro do Interior austríaco.

"Nas últimas horas, surgiram informações que indicam que pouco antes do ataque terrorista, os serviços secretos eslovacos informaram os BVT (serviços de inteligência austríacos) sobre o atacante. Eles indicaram que ele tentou adquirir munições", disse o ministro Karl Nehammer durante uma coletiva de imprensa.