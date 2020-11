Eta avança pela Nicarágua degradada para tormenta tropical, após deixar 3 mortos

O furacão Eta, que atingiu com força a região caribenha de Nicarágua e Honduras, causando a morte de três pessoas, avança nesta quarta-feira (4) já degradado para tempestade tropical, em direção ao interior do território nicaraguense, com ventos máximos de 95 km/h.

Ainda com potencial para gerar chuvas e inundações, a tormenta atingiu o triângulo mineiro, na região do caribe norte da Nicarágua, na madrugada desta quarta-feira, com ventos máximos sustentados de 95 km/h e rajadas mais altas, informa o último relatório do Centro Nacional de Furações dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

"O enfraquecimento contínuo ocorrerá à medida que o Eta se deslocar por terra nos próximos dias. O Eta deve se transformar em uma depressão tropical na noite de quarta-feira", em seu avanço rumo a Honduras, acrescenta o boletim.

Na terça-feira, o fenômeno atingiu o litoral como um furacão de categoria 4 e, desde então, foi perdendo força.

Em seu avanço pelo chamado triângulo mineiro da Nicarágua, área de extração artesanal de ouro, a tempestade causou a morte de Ervin Rayo e William Castro, ambos de 38 anos. Ambos morreram no desabamento da mina onde trabalhavam, no município de Bonanza, disse o diretor da Cruz Vermelha, Auner García, ao canal de televisão 10.

Em Honduras, uma menina morreu no desabamento de uma casa no norte de San Pedro Sula, a segunda cidade do país, conforme autoridades locais.

O Eta castigou com fortes ventos e chuva a localidade de Bilwi, a qual atingiu na terça-feira com ventos de 240 km/h. Causou bloqueios de estradas e transbordamento de rios em cidades e vilas localizadas no litoral.

O ministro da Infraestrutura, Óscar Mojica, disse que a queda de "várias árvores" afetou o trânsito da região.

O volumoso rio Wawa, que conecta Bilwi ao restante do país, transbordou.

- "Noite de terror" -

O furacão arrancou muitos telhados de casas da região, onde a população de origem indígena e afrodescendente sofreu os furiosos efeitos do ciclone desde a tarde de segunda-feira.

"Bilwi está muito afetada. Há bairros vizinhos e pontes inundadas, muitas casas sem telhados, e a situação continua, porque o furacão segue sua passagem pelo território muito lentamente", comentou o voluntário de organizações comunitárias Kevin González.

"Foi uma noite de terror", disse à AFP Joel Quin, um morador de Bilwi de 35 anos.

Giovany Nelson, de 34, disse que ficou com sua família "trancado em um quarto, ouvindo o vento destruir o teto".

A magnitude da tempestade "nos surpreendeu e nos encheu de ansiedade", contou.

Já a vice-presidente da Nicarágua, Rosario Murillo, declarou que o Eta "não foi tão catastrófico em danos materiais como o esperado".

Em Bilwi e nas comunidades vizinhas do Caribe, vivem cerca de 100.000 pessoas, indígenas em sua maioria, espalhadas por povoados afetados pelo furacão, como Tuapí, Krukira, Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios, Prinzapolka, Wawabar, Karatá, Haulover, Wauhta, Kamwatla e Walpalsiksa.

Na comunidade costeira de Prinzapolka, os ventos do Eta levaram as folhas de zinco das casas de madeira, disse à AFP o professor Miskito Kevin Lacwood.

O governo relatou que 20.000 pessoas foram levadas para casas seguras, ou para abrigos.

- Apoio internacional -

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) informou que "está prestando apoio logístico e de telecomunicações, incluindo depósitos móveis, escritórios pré-fabricados, sistemas de geração e rádio e satélite para apoiar" a emergência no Caribe.

Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou que cerca de 500 mil crianças e adolescentes estão em risco com a passagem da Eta e anunciou a entrega de suprimentos emergenciais de higiene, vasilhames de água e pastilhas de desinfecção para atender às necessidades das crianças e de seus familiares, incluindo 10.000 pessoas retiradas dos Cayos Miskitos, perto de Bilwi.

Em cidades caribenhas de Honduras, cerca de 500 pessoas foram levadas para abrigos, devido às enchentes.

As fortes chuvas castigavam os portos hondurenhos de La Ceiba e Tela, onde provocaram transbordamentos e o aumento no volume dos rios Lean e La Masica, no departamento caribenho de Atlántida. Também atingiram o estado de Gracias a Dios, no leste de Honduras, habitado por indígenas miskitos.

Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele disse ontem, em um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, que mais de 100.000 pessoas do governo, de instituições de socorro, da polícia e do Exército estão prontas para ajudar a população a enfrentar os efeitos do furacão. Ele também pediu aos habitantes que respeitem as medidas preventivas e que estejam preparados, caso haja necessidade de evacuação.