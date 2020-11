Arábia Saudita flexibiliza restrições para milhões de trabalhadores estrangeiros

A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira a intenção de flexibilizar as principais restrições do sistema imposto a milhões de trabalhadores estrangeiros, no âmbito de um plano que pretende reformar sua legislação trabalhista, criticada há muito tempo.

A partir de março de 2021, estes trabalhadores não precisarão mais de autorização do empregador para mudar de trabalho, viajar ou sair de maneira definitiva da Arábia Saudita, onde vivem quase 10 milhões de migrantes, informou o ministério dos Recursos Humanos e do Desenvolvimento Social.