Ant Group, a formiga que fez um buraco na caverna do Alibaba

O grupo chinês Ant, que iria fazer a maior entrada na Bolsa da história até seus planos serem frustrados na terça-feira (3) pelas autoridades chinesas do setor, é um gigante do pagamento eletrônico em casa, mas a marca da formiga azul continua pouco conhecida no exterior.

O Ant Group, que planeja levantar mais de US$ 34 bilhões em uma dupla transação para ser cotada em Hong Kong e Xangai, é uma empresa afiliada ao líder chinês de comércio eletrônico Alibaba. Este grupo foi fundado em 1999 por Jack Ma, o homem mais rico da China.

- Carteira versão 2.0 -

O Ant Group é proprietário da Alipay, uma plataforma de pagamento que se tornou indispensável no dia a dia dos cidadãos chineses.

Este sistema se apresenta na forma de um aplicativo para smartphone. O Alipay permite que o pagamento de compras on-line seja feito diretamente da tela, ou nas lojas, usando QR Code.

Seu principal concorrente na China é o WeChat Pay, que pertence à gigante da Internet Tencent.

Em apenas alguns anos, as duas plataformas transformaram a China de um país do dinheiro vivo para uma sociedade de pagamentos on-line.

Mesmo no mercado, a maioria das pessoas compra frutas e vegetais pelo telefone.

- Mais forte que o PayPal -

O Alipay é a maior plataforma de pagamento do mundo.

Presente em mais de 80 milhões de lojas, a cada mês mais de 730 milhões de pessoas utilizam esse sistema, segundo dados divulgados pela empresa.

O Ant afirma que tem um volume de transações anuais de mais de 118 trilhões de iuanes (US$ 17 trilhões), um valor muito superior ao do gigante americano PayPal.

O Alipay também criou o "Yu'e Bao", um fundo de investimento colossal que permite a qualquer pessoa fazer seu dinheiro render pelo celular.

As taxas de juros são muito mais lucrativas do que as dos bancos tradicionais.

O Alipay revolucionou o setor na China, onde cerca de 10% da população não possui conta em banco.

- Formiga azul -

O logotipo da Ant (formiga, em inglês; "mayi", em chinês) é uma formiga azul sorridente, o símbolo por excelência de economia e planejamento.

A utilização desse inseto como imagem do grupo foi claramente imposta, segundo a empresa: "O que é pequeno é bonito, e o que é pequeno é poderoso", explica Ant em sua apresentação.

Criado em 2014, o Ant Group oficialmente se separou do Alibaba há alguns anos. Antes, o grupo se chamava Ant Financial.

- O padrinho Alibaba -

Em duas décadas, o carismático Jack Ma fez do Alibaba um gigante do comércio on-line, que também inclui cinema, conteúdo de vídeo, um aplicativo móvel de entrega de comida e chegou às lojas tradicionais.

A revolução digital e a ascensão dos serviços on-line levaram o magnata a repensar a maneira como as compras são feitas.

Como confiar nas transações entre clientes e comerciantes? A resposta estará na Alipay: a plataforma servirá como intermediária e garantia.

Os vendedores terão sua remuneração somente após a entrega da mercadoria, e os clientes podem pontuar.

Hoje, as compras são feitas on-line no Alibaba e pagas pelo Alipay. Uma ideia que, aparentemente, a princípio não foi bem recebida.

"É o sistema mais estúpido que já se viu, ninguém vai usá-lo", teria dito certa vez Jack Ma.