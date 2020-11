Primeira-ministra dinamarquesa e mais da metade de seu governo se autoconfinam por covid-19

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e dois terços de seu governo tiveram de se autoconfinar nesta quarta-feira (4), depois que o ministro da Justiça e vários deputados testaram positivo para o coronavírus - anunciou seu gabinete.

No total, 13 dos 20 membros do governo do país escandinavo se encontravam autoconfinados e trabalhavam remotamente nesta quarta.

A premiê, que participou de uma reunião com o ministro da Justiça, Nick Hækkerup, na última sexta-feira, "não mostra qualquer sintoma de covid-19 e continua seu trabalho, tanto quanto possível, por meio de reuniões virtuais", informou seu gabinete em um comunicado.

Na terça-feira, foi adiada a sessão de perguntas, da qual o chefe do governo deveria participar, enquanto se aguarda o resultado do teste do ministro da Justiça, que esteve em contato com seis membros do governo.

Outros cinco ministros também estão em isolamento após terem-se reunido com deputados infectados.

A Dinamarca, que até o momento registra 728 mortes por covid-19, um número mínimo em comparação com outros países europeus, enfrenta atualmente um forte aumento de casos e impôs novas restrições desde o final de outubro.