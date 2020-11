A campanha do candidato democrata Joe Biden afirmou que as declarações do presidente Donald Trump, que pediu a interrupção da contagem dos votos e se declarou vencedor das eleições sem o anúncio de todos os resultados, são "ultrajantes e sem precedentes".

"A declaração desta noite do presidente sobre tentar deter a contagem dos votos devidamente emitidos é ultrajante, sem precedentes e é incorreta", declarou em um comunicado a diretora de campanha de Biden, Jen O'Malley Dillon.

Ela advertiu que a equipe legal do candidato está "pronta para agir" se Trump tentar interromper a apuração dos votos.