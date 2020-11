Ex-astronauta democrata derrota senadora republicana no Arizona

O ex-astronauta americano Mark Kelly venceu na terça-feira a senadora republicana e ex-piloto militar Martha McSally no Arizona, de acordo com a Fox News e o New York Times, em um triunfo importante para os democratas, que tentam conquistar a maioria no Senado.

"Acredito no fato de que, quando os votos forem contados, cumpriremos nossa missão", disse Mark Kelly antes do anúncio de sua vitória pela imprensa.

O militar da reserva de 56 anos trabalhou serviu a Marinha e a Nasa, para a qual cumpriu missões na Estação Espacial Internacional (ISS).